Andreia Menegon é muito elogiada por fãs em ensaio sensual com a faixa de Musa do Brasil

A modelo e Musa do Brasil, Andreia Menegon, chamou a atenção dos seus seguidores em seu Instagram ao posar para um novo ensaio sensual aonde ostentou a faixa do seu último título de Musa do Brasil 2021, onde a beldade exibiu todo o seu corpo escultural e todo o seu carisma em fotos de tirar o fôlego.

Nos cliques, a loiraça de parar o trânsito surge deslumbrante acompanhada da sua faixa de campeã do Musa do Brasil demonstrando toda a sua alegria e felicidade por receber esse tão sonhado título.

Andreia Menegon aparece no ensaio utilizando um maiô personalizado do concurso, além de como de costume exibir seu corpo perfeito, decote turbinado e seu bumbum gigantesco. Por isso ela já contabilizou milhares de curtidas dos seus seguidores e ainda recebeu diversos elogios dos seus fãs.

"Meu Deuss! Como pode ser tão perfeita assim?", comentou um seguidor. "Mais que merecido!", comentou outro. "Perfeição de musa", escreveu mais um dos seguidores da modelo catarinense.