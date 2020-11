A estudante de administração Andressa Verno, é a nova Bella da Semana. Em seu primeiro ensaio, a gaúcha de Parobé, deixou os espectadores babando durante a transmissão do ensaio ao vivo nas redes sociais da maior revista masculina do Brasil. Ela, que adora praia, água de coco e pôr do sol, garante que sua cintura e bumbum são as partes do seu corpo favoritas.

Andressa conta que o segredo para manter a forma é fazer bastante exercício e cuidar da alimentação. Realista, objetiva e determinada, nossa Bella da Semana revelou suas armas na hora da sedução. “Olhar, sorriso, ter confiança e estímulo visual”.

A Bella da Semana sonha em crescer na carreira como modelo, ser reconhecida e viajar o mundo. Entre um clique e outro, a modelo ainda revelou que não resiste a um pôr do sol e que o final de semana perfeito é na praia, com areia branquinha e água de coco.

Asimp/Bella da Semana