Aos 25 anos, modelo e publicitária Renata Cecconello revela estar na melhor fase da sua vida

Ela é linda, sexy, original e possui um enorme carisma. Estamos falando da modelo e publicitária, Renata Cecconello, que revelou que aos 25 anos passa pela melhor fase da sua vida, onde se sente uma mulher plena e consolidada.

Segundo Renata, ela se sente mais alegre, leve e solta, além disso revelou que passa por um momento muito especial onde vem conquistando realizações que vem agregando muito em sua vida. Por isso, ela deixou um recado especial para todas as mulheres se tornarem mais empoderadas e se sentirem melhores consigo mesmas.

"Não deixe de curtir sua melhor fase! Sabe aquele dia que você acorda e se acha mais bela? Se sente mais alegre, mais leve e mais solta? Por favor não deixe esse dia passar como se fosse apenas mais um dia qualquer, pelo contrário, viva-o alegremente, extravasa no sorriso, dê altas gargalhadas, brinque, cante bem alto, dance uma música leve, ouça uma boa música, faça algo novo.... só não deixe de curtir sua melhor fase, sabe por que? Há dias tristes, monótonos, dias em que sair da cama é o maior pesadelo, dias em que sorrir é difícil, dias de luta, dias em que ver pessoas é a pior coisa, dias em que se quer sumir pra um lugar distante onde só sua companhia é necessária...Esses dias vêm sem serem convidados, então lhe faço apenas um pedido: não deixe de viver sua melhor fase!", contou Renata Cecconello.

Na vida pessoal e profissional , ela apenas quer sossego. “Tenho 25 anos, conquistando projetos, contratos, parcerias, e divulgações, realizações e coisas novas que estão a surgir em breve para vocês. E então creio que na minha vida pessoal muitas coisas vão acontecer ainda, mas quero, em primeiro lugar, sempre poder estar perto da minha filha, da minha família, do meu amor e também dos meus verdadeiros amigos”, diz. “O restante, com muita determinação, tenho certeza que vou conquistar e viver o melhor do meu Deus”, finaliza.