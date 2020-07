Aos 47 anos, Yara Rodrigues ostena shape perfeito nas redes sociais

Ela sempre arrasa nas suas postagens no Instagram ostentando seu corpo sarado. Estamos falando da musa fitness Yara Rodrigues, que aos 47 anos, não fica devendo para nenhuma novinha. A gata é praticante assídua da academia para manter seu shape em forma.

Yara, moradora da cidade litorânea de Caraguatatuba/SP, possui três filhos e cinco netos. A mamãe e vovó fitness realiza seus treinos diários na academia do Dudu e tem parceria com a Monster Fighter. Ela também agradece ao seu coach Hernane Freire Jr, que auxilia a musa fitness para manter seu corpo sarado em forma.

No auge dos seus 47 anos, o corpo sequinho da Yara Rodrigues, que foi a terceira colocada no concurso Mais Belo Bumbum do Brasil Internet, representando o estado do Maranhão, sempre ganha uma chuva de elogios dos internautas, que ficam impressionados e encantados com cada publicação que a beldade posta. “Que lacre”, “Inspiração” e “Musa fitness” foram alguns dos elogios que Yara ganhou.