Apadrinhada por Xuxa Cantora Transexual Antonella manda recado para Patrícia Abravanel e a nova aposta do funk pop

Carioca de 28 anos, Antonella@tonellamello no Instagram) é a grande aposta artística da empresa BDR Assessoria sendo a nova aposta do mercado músical se inspirando em cantoras pop como Beyoncé,Mariah e Rihanna.

Antonella é o novo nome do funk pop. Agenciada pela empresa BDR Assessoria , a cantora conversou com a coluna sobre as inspirações para a carreira, o assédio do público, o estilo e negou rivalidade com Pablo Vittar e Glória Groove pois ambas são drags e eu sou o que faltava para completar uma cantora Trans com essa dupla disse Antonella : "ja vi a Música nova, tá lindo, ela mandou muito bem", declara a cantora sobre o mais novo sucesso da colega de profissão, o recém-lancado "Bandida com participação de Pocah Ex-BBB 21".

a filha de Mãe Evangélica conta que ama cantar desde pequena. "Aos três anos eu já ouvia Mc Marcinho e adorava. Sempre gostei de funk pop, ouvia muito na casa de minha família. Por isso eu digo que não escolhi nada, foi a Música que me escolheu".

Toda a atitude da carioca de 28 anos, que personifica uma mulher trans poderosa, Antonella garante estar conquistando seu espaço e preparada. Como sempre dizia a Xuxa uma frase que levo para vida: 'Querer Poder e Conseguir '. Tudo tem um retorno natural, faço por amor, não por competição".

A cantora ainda desabafou sobre o ocorrido de Patrícia Abravanel filha de Silvio Santos e explicando o significado de ser trans e comunidade glbtqi+. "Me dá vergonha que em 2021 tenha gente como você, que tem o espaço que tem e, no entanto, compartilha ignorância. Transgêneros não se identificam. Se nós não nos aceitássemos, todos nós estaríamos mortos. E isso realmente acontece, sabe por quê? Porque existem pessoas como você, que não sabem o significado da palavra respeito", disparou a cantora.

Ela ainda afirmou ser um absurdo que "em pleno século 21 um comunicador incentive ao ódio com essa desinformação". "A transexualidade e comunidade glbtqi+ é estudada pela medicina e, sim, é uma condição humana. Ninguém aqui é obrigado a te aceitar sendo essa pessoa egoísta , que está parado lá nos tempos da inquisição, da Idade Média. Mas somos todos obrigados a te respeitar tbm acho que você errou Patrícia Abravanel mais merece uma segunda chance", completou Antonella.