Após 04 anos reclusa em Atibaia Bruna Bastet retorna a São Paulo com seu curso de Funk

Escola de samba e profissionalização da carreira são principais motivações.

Ela que já foi madrinha dos compositores da grande escola de samba Pérola Negra e passista da Vai Vai acabou desviando do meio artístico após perder a mãe em 2016.

Quem acabou perdendo artisticamente foram os amantes do samba e também os que admiram uma bela dançarina. Porém uma notícia boa é que a beldade está de volta, após 04 anos na vida de empresária e cuidando do seu estúdio Bruna Bastet afirma está de volta e muito melhor. Corpo em dia uma mulher muito mais decidida e carrega em si muita experiência, dando a volta por cima sempre. Tanto que a beldade está profissionalizando a carreira, já anunciou a sua volta ao carnaval de São Paulo e deve realizar outros projetos relacionados a dança. Com toda certeza vamos ver uma Bruna muito mais linda, muito mais poderosa e pronta para todos os desafios que vem em breve. Vale a pena aguardar.