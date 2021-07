Após polêmica na final do Miss Bumbum Brasil Taty Sindel Ex-atriz do zorra total da Tv Globo comemora aniversário ao lado dos filha

Taty Sindel Ex-atriz do zorra total da Tv Globo completou 29 anos no domingo (11)e ganhou de presente uma festinha surpresa para comemorar na casa de uma amiga. Em fotos, a atriz faz uma selfie mostrado o presente que ganhou de um admirador secreto fontes dizem que é um jogador bem famoso em fotos aparece ao lado da filha Sophie Sindel uma influenciadora mirim segurando seu bolo intitulado Miss Bumbum Barraco.

A ocasião especial acontece após Taty polemizar com protesto ao arrancar a faixa de umas das candidatas o assunto foi notícia no Brasil e no Exterior recente também Taty e Andressa Urach discutiram na web.

