Após reality com Juju Salimeni, coach fitness Thalita VP posa para a revista Sexy

Passado o reality show Juju Boot Camp, apresentado por Juju Salimeni no canal E!, a ex-participante e coach fitness Thalita VP agora se prepara para lançar seu primeiro ensaio nu. Ela é a capa da revista Sexy de agosto. As fotos, assinadas por Davi Borges, foram produzidas em uma luxuosa mansão em São Paulo com direito a uma Lamborghini avaliada em R$ 1 milhão.

“Sempre fui apaixonada por carros, então decidi que faria parte das fotos. O ensaio ficou um escândalo, mas nada vulgar, nada apelativo. Desde o início a ideia era resgatar aquelas capas históricas, aquela coisa do nu ingênuo, sabe? O resultado ficou incrível, escolhi todas as fotos e tudo sem retoques. Mesmo na quarentena, fiz uma preparação física bem intensa para chegar com um shape cheio de curvas e bem feminino”.

E isso já era de se esperar. Formada em Fisioterapia, pós-graduada em bodybuilder e expert na preparação de atletas, Thalita cursa nutrição e não descuida quando o assunto é boa forma. “Tenho uma rotina muito saudável, meu corpo é meu templo. Não faço dieta ou treino diariamente para me encaixar em padrões. Aliás, eu me recuso a aceitar padrões. Levo uma vida saudável por mim, para a minha saúde. É um estilo de vida que faz feliz, que me deixa realizada”.

Já sobre o lançamento da revista, Thalita conta que entrou no novo projeto da Sexy de crowdfunding – ou financiamento coletivo. Nele, os fãs da loira e da própria revista podem se juntar e contribuir com valores acima de R$ 10 para terem acesso às fotos e vídeo do ensaio, além de receberem a publicação impressa. A meta é de R$ 25 mil e a campanha encerra em 30 dias.

“É um projeto inédito da Sexy no Brasil, estou bem animada e ansiosa para chegar à meta. Já convoquei meus seguidores e amigos porque o ensaio realmente ficou ousadíssimo e muito luxuoso. Além disso, quem contribuir com um valor maior, pode até levar para casa uma lingerie que usei no ensaio. As recompensas valem muito (risos). A revista está pronta, agora vamos focar na meta para lançar. Já estou realizada”.

Eduardo Graboski/Asimp