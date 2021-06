Após reality na TV, Cris Galêra posa para a revista Sexy: “ensaio tipo exportação”

Depois de causar no reality show ‘Bela do Verão’, da RedeTV!, a modelo e influencer Cris Galêra vai estampar a edição especial de junho da revista Sexy. O ensaio é assinado pelo fotógrafo Davi Borges e foi produzido nas praias do Rio de Janeiro. Com uma pegada gringa e cheia de estilo, Cris surge ousada e com muita atitude. Não à toa, se tornou uma sex symbol.

“Sou bem abusada, então as fotos ficaram um escândalo. A princípio seria mais um ensaio de divulgação, mas o clima foi rolando, fui tirando a roupa e as fotos ficaram tão incríveis, que surgiu a ideia de sair na revista. O pessoal da Sexy adorou o resultado e rolou o convite. É um ensaio tipo exportação, sabe? Uma pegada bem gringa, com um cenário paradisíaco e muita atitude”, conta Cris.

Mesmo acostumada a mostrar o corpão nas redes sociais e até mesmo na TV, por conta do reality, Cris conta que ficou ansiosa para as fotos. “Me senti nervosa como na minha primeira vez”, compara. “Desde o início a ideia era fazer um ensaio no melhor estilo gostosona, não fiz uma preparação física especial para ficar mais bombada ou definida, por exemplo. Gosto do meu corpo assim. Estou adorando me ver pelada, os homens também”, completa rindo.

Além do nervosismo, a bela teve que lidar com olhares indiscretos na praia. E confessa que isso gerou um clima provocante no ar. “Acabou sendo bem excitante porque tinha gente na praia, pessoas passando longe e observando tudo. Ser observada assim me deixou com tesão, fiquei mais animadinha e me entreguei às fotos. Tanto que o ensaio ficou tão lindo que foi parar na revista”.

A revista Sexy com Cris Galêra chega às bancas de todo o Brasil no dia 22 de junho. A festa de lançamento acontecerá no dia 3 de julho em São Paulo e será reservada para convidados e imprensa, seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde frente à pandemia do coronavírus.

Eduardo Graboski/Asimp