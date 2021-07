Após vencer reality da Sexy, Yu Ferracini mostra prévia de ensaio nu para revista: “exibicionista”

Campeã do reality show ‘Casa das Pimentinhas’, promovido em parceria com a Sexy, a modelo Yu Ferracini será capa da revista deste mês. Posando em clima intimista em Campos do Jordão/SP, onde foi gravado todo o reality, ela tirou a roupa para seu primeiro ensaio nu e assumiu ser mesmo exibicionista. Não à toa, ela lançou recentemente seu perfil no OnlyFans, onde fatura alto vendendo fotos e vídeos picantes.

“Sou exibicionista assumida (risos), então o ensaio ficou realmente muito provocante e explícito porque fiz com vontade e muita atitude. Estou bem ansiosa e feliz para o lançamento da revista, até porque ainda não vi as fotos, mas tenho certeza que ficaram incríveis . É um ensaio que vai agradar o público fiel da revista, mas que também vai despertar a curiosidade de outro público, que gosta de algo mais natural, feminino e ao mesmo tempo hard”, garante.

Em uma prévia do ensaio, Yu ostentou o corpo perfeito e empinou seu bumbum natural de 105cm, muito elogiado por homens e mulheres. E um detalhe no derrière chama a atenção: uma pinta. “É meu charme”, comenta ela durante as fotos. “Não fiz nenhuma preparação física especial até porque não tive tempo, já que fiquei sabendo do reality uma semana antes de começar, e não tinha ideia que iria ganhar a Casa das Pimentinhas. Acho lindo ter um shape definido, mas amo meu corpo mais natural e feminino. Me sinto gostosa e sexy acima de tudo”.

Cheia de atitude, a campeã do reality ainda fez revelações bem íntimas nos bastidores do ensaio. “Posar para a revista é meio que um fetiche para mim. Gosto dessa coisa de ser observada, desejada, elogiada... Adoro provocar e causar reações nos homens e mulheres . Já tive uma fase meio ninfomaníaca na minha adolescência, quem nunca, né? (risos) Hoje continuo fogosa, mas na medida. Acho que vale tudo entre quatro paredes e sexo não tem limites. Quero surpreender nesse ensaio e mostrar meu lado mais hot”.

Eduardo Graboski/Asimp