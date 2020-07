Apresentadora do Papo Rápido Entrevista Ana Calheiro posa de biquíni

A modelo e apresentadora Ana Calheiro arrancou suspiros ao posar de uma biquíni rosa na varanda de um sitio, apresentadora do “Papo Rápido Entrevista” esbanjou sensualidade com seu característico carão.

O visual leve, com flores e muito verde ao redor e descalço orna com o conjunto, de biquíni, que trouxe equilíbrio entre delicadeza e sensualidade em um mix de branco e Lilas, trabalhado com renda. E um camisola para completa o visual extremamente versátil e que valoriza o corpo da musa.

Neste final de semana Ana Calheiro entrevistou a Bailarina do é o Tchan

Link https://youtu.be/HJ1vHB3p7VI