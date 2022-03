Arisha Lunna já é uma das DJ’s mais requisitadas para shows

Ainda jovem na idade e nessa profissão, Arisha Lunna já está fazendo muito sucesso na Baixada Santista como DJ. Mas esse sucesso não vem de agora, ela é uma das maiores ganhadoras de títulos de beleza, senão a primeira.

Entre os prêmios de Arisha estão os recentes Miss São Paulo Petit de Las Américas e Miss São Paulo Turismo, Terceiro lugar no Musa do Brasileirão, Musa da Portuguesa, Madrinha e Musa do Palmeiras pelo Musa Futebol Litoral, Miss São Paulo LA, Garota Verão Miss São Vicente, Miss Praia Grande, Garota Verão Oficial São Vicente, Miss Imprensa São Paulo, Miss Cidade São Paulo, Miss Jabaquara, Miss Imirim, Miss Interior da Cidade de São Paulo, Miss Beleza das Américas, Miss Beleza Universo 2018, Miss Brasil Simpatia 2018. Ao todo são mais de 44 títulos e outros destaques, como ser capas de revistas.

Natural de São Vicente, São Paulo, formanda em Propaganda e Marketing, também já trabalhou como atriz, o que demonstra, agora atuando como DJ, que é muito versátil no plano artístico.

“Eu sempre vou bem no que faço porque é com amor. Faço com muita dedicação. Agora, ser DJ é minha nova paixão“, afirma.

Assim, não fica difícil entender porque ela faz tanto sucesso e vem se destacando no ramo musical.

Nós podemos acompanhar a carreira de Arisha seguindo seu instagram, @arishalunna.