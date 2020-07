Arma de sedução: Ana Calheiro conta um segredinho especial...

“As lingeries são sempre uma poderosa arma de sedução. Lingeries declaram sem palavras suas intenções e dão sensações de beleza, sensualidade e autoestima elevada, o que leva a fazer loucuras. Toda vez que uma mulher veste uma bela lingerie se sente mais poderosa, mais confiante e consegue passar isso para seu parceiro. Isso ajuda tanto a surpreender o parceiro quanto na autoconfiança da mulher, mas o melhor é avaliar a sua personalidade e ver qual é o seu estilo.”A peça fio dental está sempre presente no guarda-roupa de algumas celebridades! E Ana Calheiro aproveitou a quarentena decorrente do novo coronavírus, quando todos aqueles que podem não sair de casa estão praticando o isolamento social, para mostrar um jeito para lá de sensual o qual ela ama muito e sem falar que ela é bem sexyapil e adora esbanjar sensualidade e elegância por on de passa . Linda, não?

Larcio Silva N/Asimp