Atleta fitness, Fabi Gomes ostenta shape sarado e foca em competições: "atleta raiz"

A musa fitness Fabi Gomes, 37 anos, chama a atenção por onde passa com seu corpo ultra definido, resultado de muita dedicação e suor na academia. A bela, que mantém um corpo natural, sem cirurgias plásticas, agora se prepara para ganhar as competições fitness pelo mundo. Ostentando medidas como 1,56m de altura, 50kg, 36cm de cintura e 90cm de bumbum, ela garante que não descuida do corpo nem mesmo nas férias.

“Sou viciada em academia, estou treinando todos os dias, até nos finais de semana. Divido meus treinos por grupo muscular e gosto mesmo de treinar pernas. E pego pesado! Meus treinos são sempre doloridos, mas estou vendo resultados. Comigo não tem moleza, sou fitness raiz. Levo uma vida regrada, gosto desse ‘sacrifício’, me sinto bem assim”.

Outro segredinho da musa é o treino HIIT em dias alternados. São sessões curtas de aeróbicos ao ar livre ou na academia, mas com maior intensidade. “Queima gordura e mantém as curvas, é milagroso. Claro que treino com orientação do meu personal, mas peguei muitas dicas com famosas e me inspirei muito na Gracyanne Barbosa e na Ângela Borges, que é atleta profissional”, assume.

E tantos cuidados com o shape tem uma explicação. Fabi se prepara para competições de fisiculturismo. Cotada para eventos no exterior, ela quer focar sua carreira nisso. “Quero colecionar títulos. Sou bem disciplinada e quero muito representar o Brasil lá fora. O pós-quarentena promete, por enquanto intensifiquei os treinos e estou ainda mais focada”.

