Atriz da RedeTV, Iara Ferreira estará em reality da revista Sexy: “meu lado mais hot"

Uma das participantes do reality show mais quente do país já está acostumada com as câmeras. A atriz das pegadinhas da RedeTV, Iara Ferreira, estará na “Casa das Pimentinhas”, um projeto da Sexy em parceria com o fotógrafo Nelson Miranda. A campeã do reality será capa da revista, a maior do segmento masculino em circulação no Brasil.

Exibindo toda a sua boa forma e o shape renovado e ainda mais definido, a loira fez um novo ensaio inspirado no filme “50 Tons de Cinza”. Eleita a mulher mais bonita do Brasil em 2016 em um concurso de beleza, Iara também é uma das estrelas do OnlyFans, plataforma de venda de fotos e vídeos em versão mais hot.

“Estou na minha melhor forma, então por que não participar? Sempre pensei em ser capa de revista masculina. Seria uma realização pessoal mesmo, gosto dessa coisa exibicionista e de ser desejada. Quero mostrar meu lado mais hot”, conta. “Estou entrando pelo prêmio, vou buscar a capa da Sexy. Meus fãs sempre me pediram um ensaio nu, mas nunca rolou. Quem sabe não sai agora, né?”, pergunta confiante.

Disposta a desbancar suas sete concorrentes no reality, Iara promete um clima amigável no confinamento. “Em todos os concursos que participei, por exemplo, sempre foi aquele clima de paz e amor. Não vale apelar e descer o nível para conseguir criar polêmica e ganhar o prêmio. Acredito na minha beleza e no meu potencial”, diz.

Além de acumular pontos nas provas do reality, a campeã terá que conquistar um júri formado por personalidades e jornalistas durante desfile em São Paulo. A data ainda não foi confirmada por conta da pandemia. A estreia do reality está prevista para agosto.

Eduardo Graboski/Asimp