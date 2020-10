Atriz da Redetv, Iara Ferreira vence o reality 'Casa das Pimentinhas'; veja outras premiadas

O encerramento do projeto aconteceu neste fim de semana, em São Paulo, com direito a desfile na passarela e um time de jurados

Em noite de muito glamour e disputa, Iara Ferreira, 26 anos, levou a melhor e venceu a quarta edição do reality show ‘Casa das Pimentinhas’, promovido em parceria com a revista Sexy e com direção do fotógrafo Nelson Miranda. De modo inédito, todas as participantes estarão na capa da publicação de novembro, que terá a campeã em destaque.

“Foi uma surpresa, não esperava mesmo. Tirei férias e viajei nas últimas semanas e descuidei um pouco da dieta e dos treinos. Meu shape não estava como eu queria, pensei até em desistir. Mas acho que consegui surpreender na passarela. Também me dediquei muito nas provas do reality, consegui somar bastante ponto e sair na frente das outras meninas”, comemora.

O encerramento do projeto aconteceu neste fim de semana, em São Paulo, com direito a desfile na passarela e um time de jurados. Para faturar o reality, elas passaram por três etapas: provas que somaram pontos, a votação entre as próprias participantes e o desfile final. Em sua quarta temporada, o reality foi apresentado pela MC Sexy, que também conduziu o evento.

Por decisão dos jurados, outras pimentinhas foram premiadas. Vanessa Nozaki, 29 anos, ficou com o título de vice-campeã. A única mestiça da competição conquistou o público com sua simpatia e ostentou corpão. Já Livia Nayara, 35 anos, conquistou o terceiro lugar. A loira chamou a atenção principalmente no desfile de gala, esbanjando sensualidade e elegância.

A organização do reality também reconheceu outras três participantes. Sabrina Ferreira, 26 anos, conquistou o troféu de Pimentinha Destaque. Leila Dantas, 30 anos, ficou com o título de Revelação. E a modelo Sindy Sil ficou com o troféu de Simpatia, já que foi a que mais interagiu com as demais participantes durante todo o confinamento.

A revista com todas as pimentinhas chegará as bancas de todo o Brasil em novembro. Em edição especial, as fotos serão produzidas em clima intimista na cidade de Campos do Jordão/SP, onde aconteceu o confinamento das modelos.

Eduardo Graboski/Asimp