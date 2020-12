Atriz das pegadinhas, Amanda França sensualiza em fotos de biquíni e lingerie

A loira exibiu o corpo torneado, a barriguinha impecável e o bumbum natural de 105 cm

Amanda França, musa fitness e atriz das pegadinhas da RedeTV!, foi a escolhida para participar de uma nova campanha de lingerie e biquíni. A coleção, que traz transparência e detalhes trabalhados, permitiu que a loira mostrasse o corpão em forma e esbanjasse sensualidade. As fotos foram produzidas em uma mansão em Itapecerica da Serra/SP e levam a assinatura do fotógrafo Ricardo Sakai.

Nas fotos, Amanda exibiu o corpo torneado, a barriguinha impecável e o bumbum de 105cm, que é totalmente natural. Nos bastidores, a modelo e atriz contou que coleciona peças íntimas e falou de suas preferidas.

“A lingerie valoriza a mulher. Tenho uma para cada ocasião, desde as mais comportadas até as mais ousadas. É claro que prefiro as menores, com transparência e detalhes. A sensualidade e o poder que a lingerie nos dá são de outro mundo. Meu namorado adora, apimenta qualquer relação. Além disso, sou supersticiosa, não uso a peça mais de três vezes. Troco sempre. Não traz sorte”, garante aos risos.

Fã das calcinhas fio dental e das rendadas, Amanda conta que gosta de peças que realcem seus atributos, principalmente o bumbum, que é muito elogiado. “Toda mulher adora se sentir poderosa para surpreender o homem. É gostoso quando você percebe aquele olhar indiscreto e ganha um elogio, quando percebe que causou aquele impacto, sabe? Me sinto ainda mais desejada”.

Esbanjando beleza e sex appeal, ela mostrou uma prévia do ensaio nas redes sociais, surpreendeu os fãs e ganhou elogios. Nas imagens ela ainda aparece de biquíni à beira da piscina e empina seu derrière. Não à toa, Amanda França é hoje uma das modelos mais requisitadas para campanhas de marcas de lingeries, biquínis e roupas casuais. "Sem retoques, a campanha ficou linda. E para quem sempre pergunta, o bumbum é natural mesmo", garante.