Atriz das pegadinhas, Carol Silveira posa nua para a revista SpicyFire: “pegada hard”

Prestes a posar nua pela segunda vez, a atriz das pegadinhas da RedeTV! Carol Silveira, 28 anos, acaba de assinar com a revista SpicyFire. E como prévia, a morena posou de calcinha e camiseta branca, mostrando todo o seu sex appeal e boa forma, resultado de muita malhação. O ensaio oficial terá como tema os sete pecados capitais e ela vai representar a ira.

“Quero uma pegada hard, bem agressiva e ousada. Não quero regrinhas de poses e aquela coisa muito montada, engessada. Vai ser um ensaio autêntico, livre, quero causar de verdade e resgatar aquelas capas dos anos 90, com muita atitude”, promete. “Para mim é uma realização pessoal, gosto dessa coisa de me sentir desejada e de mexer com os homens”, assume.

Carol já posou para a revista Sexy em um ensaio bem intimista. Agora, com o shape renovado e mais definida, ela quer mostrar as novas curvas. Não à toa, a atriz ostenta medidas perfeitas: 1,65m de altura, 58kg, 60cm de cintura e 110cm de bumbum. “Fiz um intensivão na academia para as fotos, quero o shape impecável. Agora é manter esse ritmo de dieta e treino para fazer bonito na festa de lançamento da revista”.

A SpicyFire com a atriz será lançada em dezembro. Até lá, ela segue nas pegadinhas do João Kléber Show e ensaia a entrada em um concurso de beleza fitness. “Estou bem animada com os novos projetos, estou na minha melhor fase e pronta para novos desafios. Estar na TV me abre portas, quero aproveitar tudo que está aparecendo”.

Eduardo Graboski/Asimp