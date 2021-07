Atriz das pegadinhas, Iara Ferreira recorre à Justiça após perder Instagram com 1 milhão de seguidores

A musa do OnlyFans e atriz das pegadinhas da RedeTV, Iara Ferreira, perdeu seu perfil oficial no Instagram com mais de 1 milhão de seguidores. A conta era verificada. A notícia pegou a loira de surpresa. Revoltada com a decisão da rede social, ela recorreu à Justiça para recuperar seu perfil. Para ela, trata-se de censura seletiva. Mesmo postando fotos e vídeos ousados, Iara garante que nunca violou as regras do Instagram.

“Meu perfil foi desativado na madrugada, de repente, sem qualquer aviso ou advertência. Achei tudo esquisito e muito rápido. Não tenho nenhum retorno do Instagram e não consigo entender o que aconteceu. Fiquei desesperada porque tenho muito conteúdo arquivado no Instagram e uso a rede social para divulgar a venda dos meus conteúdos picantes no OnlyFans. Para mim é censura, me sinto muito prejudicada e estou no prejuízo”, desabafa.

Abalada com tudo isso, Iara pensou em desistir de tudo e de abandonar o Instagram de vez. Mas, depois de uns dias longe das redes sociais, decidiu criar um novo perfil e recomeçar, até reaver sua conta antiga por meio de ação judicial. “Fiquei muito triste, quase deprimida... Mas criei outro perfil a pedido dos meus fãs. Ainda tenho esperança de recuperar tudo e de voltar a causar no Instagram”, completa.

Enquanto o processo não avança, a modelo voltou a compartilhar seu dia a dia no Instagram (@iaraferreira.real), mostrando os bastidores do seu trabalho como criadora de conteúdo e seus hobbies. E recebeu o apoio de várias famosas, que estão indicando seu novo perfil nas redes sociais. O perfil já ultrapassou 25 mil seguidores.

Eduardo Graboski/Asimp