Atriz das Pegadinhas Nayara Martins é vista acompanhada no Dia dos Namorados

Os rumores da vida amorosa da modelo Nayara Martins, Musa das Pegadinhas e Musa do São Paulo, continuam bombando nas redes sociais. A beldade foi vista acompanhada de um affair no Dia dos Namorados, na última sexta-feira (12).

A morena que está solteira há cerca de um ano foi procurada para responder se é um novo namorado dela, mas a musa das pegadinhas do programa do João Kléber, na Rede TV, preferiu não responder deixando o mistério no ar.

Anteriormente, Nayara Martins havia afirmado como deveria ser o seu companheiro ideal. Procuro um homem que entenda meu trabalho, que seja meu parceiro e queira crescer comigo”, declarou a gata que arrasa os corações dos seus seguidores com seu corpo cheio de curvas.