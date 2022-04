Atriz das pegadinhas, Thay Verissimo mostra shape pronto para o Carnaval e nega preparação: “na cara e coragem”

Thay Verissimo, atriz das pegadinhas da RedeTV, promete muita ousadia, atitude e cores na sua estreia no Carnaval de São Paulo. Ela desfilará como musa da Colorado do Brás, escola de samba do grupo especial. Disposta a causar na avenida, ela mostra o shape pronto para o desfile e conta que não encarou nenhuma preparação física especial para o grande dia.

Por conta das gravações, viagens e trabalhos como modelo, ela não encontrou tempo para treinos pesados e aulas de samba. “Estou indo na cara e na coragem”, brinca a modelo aos risos. “Comigo não rolou essa coisa de treino especial, até porque não sou fã de academia. Ultimamente estou bem desencanada de corpão e músculos. Acho que a beleza natural conta mais do que um shape muito montado. Estou me curtindo assim”, diz.

Animada com a estreia, Thay conta que se preocupou mesmo em investir numa fantasia sexy, moderna e colorida para chamar a atenção do público. “Desde o início pensei em um look com cores vibrantes e que deixasse meu bumbum à mostra. Venho representando uma borboleta, que tem tudo a ver com esse momento que estou vivendo. Estou numa fase de mudanças, de novos desafios, inclusive me mudei do Rio para São Paulo recentemente”, conta.

Depois do desfile, a atriz vai aproveitar o Carnaval nos camarotes ao lado de amigos famosos. Para isso, ela também prepara looks ousados, abusando da transparência e de brilhos. “Nunca tive a oportunidade de viver o Carnaval assim, próxima das escolas de samba. Sempre fui da turma dos bloquinhos, da pegação, e esse ano será bem diferente e especial para mim. Estou bem animada com tudo”.

Neste ano, a Colorado do Brás levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “Carolina — A Cinderela Negra do Canindé”, contando a vida e obra da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Vale lembrar que a escola está no grupo de elite do Carnaval de São Paulo.

Eduardo Graboski/Asimp