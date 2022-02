Atriz Flávia Oliver deixa as pegadinhas da RedeTV para se dedicar ao OnlyFans: “vou viajar o mundo”

Completando um ano nas telinhas, a modelo e atriz Flávia Oliver decidiu deixar as pegadinhas da RedeTV!. Ela fazia parte do programa João Kleber Show e aparecia todos os domingos. A loira tem outros planos. A partir de agora ela vai viajar o mundo gravando conteúdos ousados para o seu OnlyFans. Aliás, recentemente ela contou que estava faturando muito mais com os nudes do que com suas participações na TV.

“Claro que adorava gravar e estar ali na TV, foi uma fase muito legal e de muito aprendizado também. Mas como tudo é feito de ciclo, encerro esse momento para dar explorar meu lado sexy model”, conta. “Saio da RedeTV de portas abertas e com muita gratidão. O lado financeiro pesou também, mas decidi mesmo porque sinto falta de um novo desafio, de uma novidade maior”, diz.

No ano passado, Flávia faturou R$ 40 mil no lançamento do seu perfil. Os fãs da RedeTV, que acompanhavam as suas pegadinhas, representavam a maioria dos assinantes. “A TV me projetou muito. Além disso, passei a criar conteúdos diferentes, com amigas e influencers, e isso deu muito certo. Hoje faturo cerca de R$ 60 mil por mês. Agora o plano é investir esse dinheiro em viagens e produções diferentes para as fotos e vídeos do OnlyFans”.

E a modelo já tem o seu próximo destino definido. Flávia desembarca no Reino Unido nos próximos dias. É lá que ela pretende iniciar uma minissérie intitulada ‘Mochileira’. Mais do que se exibir em momentos íntimos, a loira vai mostrar pontos turísticos e curiosidades, sempre com muita sensualidade e ousadia. “Vou causar. Me descobri ainda mais exibicionista, estou curtindo essa fase”.

Eduardo Graboski/Asimp