Atriz Jessyka Laynne já ganhou 11 títulos de Miss

A mineira também participou de diversas produções de TV

Jessyka Laynne é atriz, modelo, cantora, dubladora, jornalista, compositora, digital influencer, blogueira e YouTuber. Na sua vida estudantil, se formou em Artes Cênicas e Marketing. Atualmente, ela cursa Direito e Perícia Criminal. A jovem acredita que conhecimento nunca é demais, por isso ela ama estudar.

Morando no Rio há 7 anos, a mineira já tem muita história para contar. Para ela, Deus é em primeiro lugar, ama sua família e seus amigos ela não consegue viver sem eles. Com 18 anos, ganhou seu primeiro título de Miss pela sua cidade, miss Uberlândia 2008. Com 21 anos, saiu de sua cidade e foi investir em sua carreira em outras cidades com mais oportunidades.

Por isso, foi morar primeiramente em São Paulo. Na capital paulista, fez várias participações na TV na Mtv, no Luv, no Sbt e em alguns programas de auditório. Depois, Jessyka foi morar no Rio, onde sua carreira deslanchou.

Na cidade maravilhosa fez várias participações como atriz em novelas, como Malhação, Avenida Brasil, Rebelde e Zorra Total, ainda protagonizou peças teatrais e musicais. Além disso, participou de diversos comerciais, fotos para marcas de roupas, desfiles e trabalhos fitness, como eventos e campeonatos.

Dona de um corpo escultural, adora se cuidar, mas sem exageros na musculação, isso para não atrapalhar sua carreira e perder oportunidades futuras.

Foi no Rio de Janeiro que ela começou a sua conquista por outros títulos como: Miss Cabo Frio Latina 2014, Miss Brasil Mundial 2015, Miss Turismo Mundial 2015, Miss Beleza Rio de Janeiro 2016, Miss Brasil Continentes 2016. Em abril, no Peru, na cidade de Cusco, ganhou mais um título: Miss World Internacional 2019. Jessyka foi a única brasileira nessa disputa com 15 Miss do mundo todo.

Dentre esses e os outros, Jessyka coleciona 11 títulos de Miss. No momento, a mineira está investindo cada vez mais na sua carreira, pois já tem oportunidades e trabalhos a esperando. Ela está preparada para um futuro promissor, e apesar dos desafios, está pronta para fazer sucesso.

"Tenha fé, insista, persista, e não desista dos seus sonhos. Deus realiza os desejos do vosso coração”, disse Jessyka.