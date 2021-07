Atriz María Muros assume ser "cringe" e faz crítica social

A atriz e Musa do Carnaval María Muros surpreendeu novamente seus seguidores em seu último ensaio fotográfico. A bela de 37 anos se assumiu "cringe" - linguagem atualmente utilizada pela geração Z para designar algo "ultrapassado", "cafona", "vergonhoso de ainda ser dito/usado". Para as fotos, María Muros garimpou no seu closet peças que gosta e ainda guardava há anos, como uma saia, que diz já ter cerca de 18 anos. A bela aproveitou para dar uma alfinetada sobre o que é ser ultrapassado atualmente, com uma foto onde mostra o uso incorreto de máscaras para proteção contra a Covid-19.