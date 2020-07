Atriz Mel Fire aposta em reality show online na quarentena

A atriz e empresária Mel Fire lançou recentemente seu livro “Alpha Woman”, que em pouco tempo já se tornou um sucesso de vendas online. A obra apresenta alguns casos reais do período que trabalhou como dominatrix. Além disso, ela dá dicas de autoconfiança, independência e empoderamento feminino.

Com o atual cenário de pandemia, Mel decidiu ir além e apostou em um reality show totalmente online, direcionado para mulheres que desejam divulgar seu negócio e sua imagem. São 20 candidatas de todo o Brasil disputando diversos prêmios, incluindo um cartão com R$1.000 mil para compras.

Na primeira etapa, mulheres de todo o Brasil se inscreveram para participar. E no processo de seleção, Mel conta que priorizou perfis bem distintos. Algumas são mais novas, outras mais maduras, muitas empreendedoras e outras que trabalham por conta própria como freelancers. Há ainda modelos na competição.

“Essa mistura de perfis é que garante uma dinâmica muito maior no reality. Até porque as provas ‘testam’ a personalidade de cada uma, as atitudes de cada uma. O projeto valoriza mulheres livres, independentes, autênticas e poderosas. E as provas, cada uma com um critério diferente de avaliação, vão de encontro a tudo isso”, explica a idealizadora.

A final acontece na última semana de julho, quando todas as participantes serão avaliadas por juradas. A primeira edição do reality recebeu mais de 300 inscrições. Mel acredita que o modelo online de sucesso seguirá mesmo quando o isolamento for suspenso.

“Que mulher não gostaria de ter a chance de divulgar seu nome, ganhar presentes e concorrer a um prêmio em dinheiro direto do conforto de sua casa? O projeto instiga as mulheres e tem uma boa dose de entretenimento. A ideia surgiu durante a quarentena, mas quero levar adiante mesmo depois de tudo isso passar”, promete Mel.

Os episódios estão disponíveis no site: www.alphawoman.com.br.

Eduardo Graboski/Asimp