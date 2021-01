Bahiana Esterfany Ribeiro conquista fãs e notoriedade pelas redes sociais

Comemorando os 50 mil seguidores a beldade planeja 2021.

Uma linda é notável bahiana vem chamando a atenção, através de suas redes sociais e vem influenciando muitas outras pessoas. O seu Instagram @esterfanyribeiro já ultrapassa a marca de 50 mil seguidores, o que é motivo de alegria para a beldade.

Recentemente a beldade foi clicada pelo talentoso fotógrafo Alessandro Toledo e esses cliques pode ser conferido nessa matéria. Quando questionada se ela se considera uma influencer é categórica “Sim, me considero acredito que as pessoas cada vez mais estão atentas ao mundo virtual e em grande parte do tempo, desse modo é importante se posicionar de forma adequada”. Afirma a beldade que afirma ter a rotina de treinar 6 x por semana, o resultado disso é um corpo perfeito e com isso tem aberto muito espaço, onde afirma que 2021 é um ano divisor em sua carreira. Muitos ensaios, muitos eventos devem vir com o fim da pandemia e com toda certeza as influencers que souberem se posicionar irão tirar um bom proveito disso é o que comenta o fotógrafo Alessandro responsável pelos principais cliques da modelo. Vale a pena acompanhar os próximos passos da beldade.