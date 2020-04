Bela do Bahia, Suelen Valiense estará no reality Casa das Pimentinhas

Depois de conquistar o título de Bela do Bahia Futebol Clube e de brilhar no Carnaval de São Paulo, Suelen Valiense se prepara para um novo projeto: o reality show “Casa das Pimentinhas”, promovido em parceria com a revista Sexy. A modelo e influencer baiana promete causar durante o confinamento e mostrar sua melhor forma na frente das câmeras.

“Sou determinada e gosto de promover o meu trabalho. Vou entrar focada no prêmio, que é a capa da Sexy. Será a realização de um sonho. Sou de causar, no bom sentido claro, e não vou economizar nas polêmicas”, avisa. “Ainda sou ‘virgem’ quando o assunto é ensaio nu (risos), nunca posei sem roupa. Se a capa realmente vier, quero um tema inusitado e um ensaio bem quente”.

Para fazer bonito no reality, Suelen intensificou sua preparação física. Ostentando medidas perfeitas, a loira tem 1,72m de altura, 74kg, 90cm de busto, 112cm de bumbum e 67cm de cinturinha. “Cuido muito do meu shape. Procuro dormir cedo, me hidratar bastante e me alimentar bem. Gosto de treinar coxas, abdômen e glúteos. O bumbum continua durinho”, brinca.

Além de buscar o prêmio e alavancar ainda mais a sua carreira, Suelen tem outro motivo para aproveitar a visibilidade do reality. “Sou idealizadora do projeto Amigo Solidário, criado por mim e minha mãe. A ideia é ajudar pessoas pobres e moradores de rua com doações de alimentos, agasalhos e distribuição de pratos de comida. Vou usar o reality a favor disso também”, promete.