Bela Fit Distrito Federal, Deise Smaniotto ostenta boa forma em fotos e fala de tendência: “shape slim”

Em clima intimista, a modelo e empresária Deise Smaniotto, 25 anos, sensualizou durante ensaio fotográfico e ostentou boa forma. Ela é a segunda confirmada no concurso de beleza ‘Bela Fit Brasil’, representando o Distrito Federal. Vaidosa e apaixonada por academia, ela revela o segredo para manter as curvas: a prática de muay thai. E defende a nova tendência do shape slim entre as mulheres.

“Tenho um ritual de corrida e musculação todos os dias, mas sou daquelas que vive para treinar. Gosto do meu shape slim e mais feminino, está super em alta, inclusive na gringa. É assim que me sinto mais sexy e atraente. Gosto do corpo definido, mas sem exageros”, defende. “E é isso que quero destacar no concurso, é essa a bandeira que vou levantar. Quero mostrar um outro tipo de beleza fit, que não tem nada a ver com bombadona ou super sarada”.

Não à toa, ela ostenta medidas perfeitas: 1,65m de altura, 58kg, 90cm de busto, 67cm de cinturinha e 100cm de bumbum. Para manter a silhueta, ela investe tempo na academia e faz uma dieta rica em alimentos naturais e proteína. Mas não deixa de aproveitar um drink ou fast food, sempre com moderação. “Amo comer, então procuro o equilíbrio sempre. Não passo fome, nem vontade de nada”.

Ao contrário da maioria das mulheres que vivem o lifestyle fitness, Deise não se inspira em famosas como Gracyanne Barbosa, Juju Salimeni e Eva Andressa. Mas reconhece que elas ajudam e influenciam de forma positiva. “Respeito muito o legado delas, mas não tenho pretensão de ter um corpo parecido, aliás, nem combina comigo”, garante. “Acho que tudo que é exagerado se torna ruim e perigoso, eu jamais tomaria bomba para ficar mais musculosa, por exemplo”.

Além de encarar o Bela Fit Brasil, Deise está envolvida em um novo projeto de moda, que irá revolucionar o mercado como é conhecido hoje. Ela já trabalha com style, faz faculdade de moda e já teve uma marca de roupas. “Quero aproveitar inclusive a visibilidade do concurso para lançar coleções e ditar tendências”, planeja.

Eduardo Graboski/Asimp