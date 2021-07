Bela Fit Espírito Santo, Lisi Parisi revela rotina para manter a boa forma: “dedicação”

Os próximos meses prometem ser bem agitados para a modelo Lisi Parisi, 24 anos. Ela vai representar o Espírito Santo - estado onde nasceu -, no concurso "Bela Fit Brasil 2021", que reúne mulheres de todo o país apaixonadas por academia e lifestyle. Para comemorar a nova fase, ela estrelou um ensaio sexy e colocou o corpão para jogo.

“Estou bem animada com esse projeto. Estou na minha forma e pronta para uma competição assim, de alto nível. Quero competir com as melhores. Não sou ‘montada’, tenho um corpo mais slim e natural, acho que pode ser um grande diferencial”, conta empolgada. “Sou bem vaidosa e competitiva, vou agarrar a oportunidade e sair com a faixa de campeã. Intensifiquei meus treinos e mudei radicalmente minha dieta”.

Ostentando medidas perfeitas, Lisi tem 1,62m de altura, 55kg, 93cm de busto, 60cm de cintura e 100cm de bumbum. Para manter a boa forma, ela encara uma rotina dura de treino e dieta. Além de cuidar da alimentação todos os dias, trocando industrializados por alimentos naturais e frescos, ela faz aeróbio todos dias, musculação três vezes na semana e yoga pelo menos duas vezes.

“É muita dedicação para manter o shape, mas nada de radicalismo. Levo uma vida equilibrada, de exercícios e relaxamento. Não deixo de viver bons momentos e sair com amigas para ir na academia, por exemplo. Não vivo a ditadura fitness”, diz aos risos. “Minha inspiração vem da Carol Saraiva e da Michelle Lewin. Mais do que bonitas, são empreendedoras e poderosas. Me identifico muito com elas”, diz.

Eduardo Graboski/Asim