Bela Fit Minas Gerais, Juliana Lees ostenta boa forma em ensaio e lembra: “já fui muito esnobada”

Posando em uma academia, a modelo e esteticista Juliana Lees, 27 anos, ostentou boa forma e muito estilo. Ela acaba de entrar no concurso Bela Fit Brasil representando Minas Gerais. Com o shape mais slim, ela conta que sofreu bullying na adolescência por ser magra demais. Foram as piadinhas e a influência de famosas que a fizeram se matricular na academia e mudar seu estilo de vida.

Em nova fase, Juliana se inspira em celebridades como Gisele Bündchen, Ana Paula Siebert Justus e Juju Salimeni para manter a rotina de treinos e dieta. “Elas motivam muito nas redes sociais, para mim foi uma influência saudável. Na faculdade, eu era magrinha e os meninos nem olhavam para mim. Isso mexia muito com a minha autoestima. Já fui muito esnobada, mas hoje o jogo mudou”, lembra aos risos.

Para ganhar massa magra e transformar o shape, ela não apelou para dietas milagrosas ou anabolizantes, como muitas modelos fitness. A loira passou a se alimentar melhor, priorizando alimentos frescos, e a consumir suplementos. “Mudei meu estilo de vida mesmo, sempre fui muito vaidosa e focada. Além disso, por ser esteticista, tenho cuidado redobrado com meu visual. Me sinto mais gostosa e uma autêntica Bela Fit”, garante.

Dona de medidas perfeitas, Juliana tem 1,67m de altura, 62kg, 93cm de busto, 63cm de cinturinha e 102cm de bumbum. Natural de Poços de Caldas/MG, ela revela que é seu primeiro concurso de beleza. “Vou apostar no meu shape mais slim e na minha personalidade. Sou autêntica, ousada e carismática. Mais do que vencer, entrei na disputa para viver uma experiência diferente e me superar. Vou fazer a linha paz e amor, não quero intrigar para aparecer”.

Eduardo Graboski/Asimp