Bianca Matos faz sucesso como Musa do Flamengo

Essa é a palavra que define a musa fitness Bianca Matos que é apaixonada pelo fisiculturismo e pelo seu time do coração, o Flamengo, onde foi eleita Musa do Mengão pelo concurso Musa da Bola.

A gata que tem 39 anos é um exemplo de dedicação pois apresenta um corpo escultural sempre sendo muito elogiada.

Além de ser Musa do Flamengo, Bianca Matos também é atleta fitness onde já disputou diversos campeonatos de fisiculturismo e de crossfit com o apoio de seus patrocinadores Febre Amarela e Box05.

Mãe de uma menina, Bianca Matos é uma apaixonada pelo esporte e pela natureza. A beldade sempre publica cliques com a vestimenta rubro-negra e também em lugares parasidicacos, por isso chama as atenções de todos com o seu corpo sarado.