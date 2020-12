Bruna Muniz aposta em plataforma de fotos e vídeos sensuais

Uma das modelos mais desejadas do Brasil, a mineira Bruna Muniz arrasa com suas fotos de ensaios sensuais e diz que ser sexy é com ela mesma. Além da marquinha, as tatuagens, que ela nem sabe quantas tem, são outras paixões que Bruna espalha pelo belo corpo malhado e que destaca ainda mais o jeito sensual da loira, que pode ser vista nas plataformas de fotos e vídeos sensuais na internet, como OnlyFans e CloseFriends.

Esplêndida e provocante, Bruna Muniz, que foi capa da revista Spycifire, anunciou que irá criar um grupo no aplicativo Telegram de maneira gratuita com amostras dos seus ensaios, para poder divulgar as fotos que serão enviadas para as plataformas de conteúdo exclusivo para assinantes.

Os links de acesso as plataformas sensuais da loira são divulgados no seu Instagram oficial @bb_muniz diariamente, onde a bela possui mais de 24 mil seguidores. Para saber mais a respeito é só entrar em contato com a Bruna Muniz que ela sempre anuncia quando seus novos cliques e vídeos que estarão disponíveis.