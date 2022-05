Bumbum do Rio Grande do Sul é revelado o mais bonito do Brasil

A modelo gaúcha, Aline Souza, representante do Rio Grande do Sul no Concurso Mais Belo Bumbum do Brasil, foi eleita pelo público a Musa Revelação 2022. Seu "Bumbum de Ouro" de 107cm disputou com candidatas de diversos estados e trouxe para o sul mais um título.

Esplêndida e provocante, Aline nos presenteou com um novo ensaio bombástico. "Agradeço a todos que votaram e torceram por mim, estou muito feliz com mais esta conquista!", disse a dona de um corpo escultural e curvas de tirar o fôlego.