Camilla Phas estudante de direito e moda planeja também empreender

Com apenas 24 aninhos ela mostra personalidade única.

A primeira impressão ao olharmos a Camilla é a beleza que encanta, porém ao conhecermos a história por trás do rosto bonito simplesmente fascina. Apenas 24 anos de idade e muita experiência é a melhor definição. Cursando o 6 semestre de direito em uma universidade pública onde foi aprovada em 4 lugar mostra o quanto ela vai longe. E pra não ficar longe do que mais gosta de fazer ela ainda estuda moda completando assim duas graduações. Nos projetos para o futuro também está a veia empreendedora, onde planeja lançar sua própria marca de roupa. O meio artístico puxa muito o foco e quem ouve a bela voz dela também pode afirmar que da pra se apostar em uma carreira musical. Enfim, pra resumir o que é muito difícil Camilla Phas, agora está organizando uma profissionalização de sua carreira artística e muitos projetos já se encontram em sua mesa para análise. Muita coisa deve acontecer no período pós pandemia na vida da beldade, e valerá acompanhar de perto os próximos passos.

