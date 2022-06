Caminhoneira trans Marcela Porto assume posto de rainha da Acadêmicos do Sossego:  "Representatividade importa também no carnaval"

Recentemente, a caminhoneira trans, conhecida como Mulher Abacaxi, se despediu da Unidos da Ponte

Marcela Porto, que ficou conhecida no meio artístico com Mulher Abacaxi, está de casa nova. Depois de se despedir da Unidos da Ponte, a caminhoneira trans assume o posto de rainha da Academicos do Sossego, escola de samba que desfila na Série Ouro.

"Eu queria muito desfilar em uma escola de samba de Niterói ou São Gonçalo, já que eu moro em Maricá. Aceitaria até empurrar carro alegórico. Quando surgiu o convite para ser rainha, aceitei na mesma hora. Estou muito feliz. Quero agradecer muito ao presidente Hugo Junior", disse a caminhoneira.

A empresária também falou da importância de levar representatividade para Sapucaí.

"Representatividade importa também no carnaval. É muito bom ter trans na Sapucaí, lugar de tanta visibilidade e alegria. Chega de só notícia triste de mulheres trans", afirma.

Marcela também quer ver a Sossego campeã da Série Ouro em sua estreia.

"A escola teve a melhor colocação neste ano, o sexto lugar. Em 2023, vamos ser campeões e subir para o Especial", finaliza.

A primeira vez que a empresária desfilou foi em 2017 na Inocentes de Belford Roxo no posto de musa. Depois de um hiato de 5 anos, ela voltou à Sapucaí, dessa vez como madrinha da Unidos da Ponte.