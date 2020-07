Campeã de fisiculturismo “Copa Capixaba” Daí Buzatto afirma paixão por treinar

Muitos projetos e profissionalização de carreira artística faz da atleta promessa para 2020

No ano em que completa 10 anos dedicados a malhação a beldade agora flerta com o carnaval. Um corpo incrível e sua experiência como atleta fez com que algumas escolas de samba de São Paulo mirem na gata para compor o time de beldades de 2021 e não é só isso, vislumbra uma possibilidade também para um concurso de musas. Influenciando muitas pessoas com sua rotina nas redes sociais a beldade afirma que é maravilhoso pode inspirar pessoas, ela que afirma treinar de segunda a domingo entende que conseguiria deixar o corpo perfeito para o carnaval. Daí afirma ser encantada pelo carnaval e só a possibilidade de ser cogitada para um time de musas já a deixa muito envaidecida. Devido sua dedicação a malhação, ela afirma que não teria problema algum em construir um corpo específico para o carnaval que seria diferente de um corpo em campeonato. Com planos para se tornar cada vez mais uma musa referência o carnaval pode ser uma porta de entrada para alavancar isso. Aos poucos o mundo vai voltar ao normal e tudo indica que ouviremos falar muito ainda de Daí Buzatto.