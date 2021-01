Candidata à musa, Jessica Emmy exibe shape perfeito nas redes sociais

A modelo Jessica Emmy arrasou em publicações recentes nas suas redes sociais ostentando seu corpo escultural. A beldade vem encantando com cliques que demonstram que ela está com o shape em dia.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de cliques sensuais sempre demonstrando seu amor pelo Palmeiras, no qual é candidata a ser musa pelo concurso Musa do Brasileirão. Além disso, Jessica também participa do concurso das Coelhinhas, onde sonha em sair na capa da revista PlayCoelhinhas.

Recentemente, ela quebrou a internet em cliques do seu ensaio sensual mais recente e recebeu uma enxurrada de elogios dos seus seguidores. "Você é de verdade mesmo? Tu parece uma escultura, mulher!", "Meu Deus, que corpo é esse", "Muito maravilhosa" e "Diva", foram alguns dos recados deixados pelos seus fãs na caixa de comentários.