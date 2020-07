Canella, o 'Furacão colombiano', é destaque deste mês na Diamond Brazil

A modelo em entrevista revelou que se sente totalmente realizada na vida sexual e que para um homem conquistar seu coração tem que ser homem com H maiúsculo: 'mucho hombre'.

A modelo e influenciadora digital Canella, considerada o ‘furação colombiano’, vem encantando o mundo com suas curvas generosas e atitude ousada. Agora, ela é o destaque deste mês de julho na revista eletrônica Diamond Brazil.

Morando atualmente em Barcelona, ela é também um fenômeno das redes sociais, onde acumula quase meio milhão de seguidores. Além disso, através do Instagram, a modelo recebe muitas mensagens exaltando sua beleza dos fãs brasileiros: “espero que meus fãs do Brasil gostem do ensaio. Fiz com muito carinho para vocês, dando o meu melhor na ousadia e na atitude.”

Todas as fantasias realizadas

Canela em entrevista para a Diamond Brazil revelou que já realizou todas as suas fantasias sexuais e que para conquistá-la é preciso ser ‘muito hombre’: “Sou uma mulher realizada no lado sexual e isso se revela na minha atitude. Todas as minhas fantasias sexuais já realizei e me sinto plena. Por isso, para me conquistar, uma pessoa tem que ser muito hombre, muito seguro de si, um homem com H maiúsculo.”

O ensaio, que promete ser dos mais ousados e apimentados já produzidos pela revista, vai ao ar no portal Diamond Brazil no dia 25 deste mês e é exclusivo para assinantes.

Jennifer da Silva/MF Press Global