Cantor Uriel beija Bumbum de 1 Milhao de Ellen Santana a última campeã do Miss Bumbum Brasil em festa da Playboy Portuguesa no Rio

Campeã do Miss Bumbum Brasil Ellen Santana escolheu o Rio de Janeiro para lançar a Revista Playboy Portuguesa com festão na Leah Festa para 100 convidados selecionados na ocasião o cantor Uriel posou beijando o bumbum de 1 Milhão da Campeã do último Miss Bumbum Brasil.

Entre convidados presentes esteve o grupo Os Havaianos e a Banda +Além sobre o comando dos djs Thinker e Dj Morango e a Musa do Flamengo Aline Luic a festança foi organizada pelo Assessor Bruno Chaves,H9 e a Leah Festas.

