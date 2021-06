Cantora nordestina famosa pelo Bregafunk investe em novo repertório romântico

Nome conhecido em todo o nordeste brasileiro por causa do bregafunk, Keila Ruama vai lançar novas músicas em gêneros musicais diferentes do qual se consagrou.

Keila Ruama, a Japinha, está de mudança. Mas não, ela não está mudando de cidade nem de estado. Na verdade, a cantora e dançarina conhecida em todo o nordeste brasileiro pelas apresentações de bregafunk está com um novo repertório formado por músicas românticas e um outro gênero musical: o swingueira.

Natural do Pernambuco, Keila já possui mais de 25 mil seguidores nas redes sociais e é sempre elogiada pela desenvoltura nos palcos, tanto cantando como dançando. Agora no novo trabalho, ela gravou um clipe com o produtor musical e cantor Pop na Batida, um dos grandes nomes da música nordestina atualmente. Para quem não conhece, ele foi produtor do novo hit the Mirela e Dinho, além de ter meio bilhão de visualizações em seu canal no YouTube.

Sobre a swingueira, Keila apresenta as principais características deste estilo musical: “Se assemelha muito ao pagode baiano tocado por bandas como o Parangolé, por exemplo. Gravei um clipe e uma música com um cantor de Salvador que se chama Lorde Maia. Em breve o público vai poder conferir o resultado que mistura tudo isso com uma pitada do bregafunk”, destaca. Já o repertório romântico também está em destaque no nosso trabalho de Keila: “É uma música mais linda que a outra, tenho certeza de que todos vão adorar o resultado dessa proposta”. Ainda neste gênero, ela conta que em breve irá gravar uma canção com Mc Metal, um dos mais conhecidos do Recife: “Vamos fazer um brega romântico lindo demais. Creio que a letra vai tocar no coração de muitas pessoas”, revela.

Com gratidão no coração, Keila é só elogios para a Utnick Production, empresa que tem agenciado sua carreira: “Só tenho que agradecer a todos da produtora e, em especial, à minha empresária Sophia Utnick. Ela me transformou na artista que sou hoje e isso é só o começo de tudo. Sou muito grata a Deus por tudo isso que estou vivendo”. Os vídeos e as músicas ainda não possuem datas oficiais para chegarem ao público, mas Keila já adianta que “a expectativa é que o lançamento seja até o fim deste mês de junho”, completa.