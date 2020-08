Cantora portuguesa, Séfora Arruda revela preconceito e decide focar carreira no Brasil

Depois de lançar o clipe do seu novo hit “Tengo un Flow”, a cantora portuguesa Séfora Arruda abriu o jogo sobre o futuro da sua carreira na música. Pronta para retornar ao Brasil após a pandemia, ela quer mesmo focar sua nova turnê pela América Latina e voltar a morar de vez em São Paulo. Segundo ela, o motivo é preconceito que ainda sofre em Portugal por ter participado de um reality na TV.

Séfora esteve no “Love on Top”, um conhecido reality show que explora sensualidade e relacionamentos. Foi então que ela se tornou famosa no seu país e até hoje é convidada para participar de programas de TV em Lisboa. Mas, nessa mudança de carreira, a loira ainda enfrenta certo preconceito.

“As pessoas misturam a Séfora que participou do reality com a Séfora cantora. Hoje me dedico à música, evolui e desenvolvi o meu talento de compor de cantar. No Brasil não enfrentei essa resistência, as pessoas me aceitam mais, me valorizam mais. Aqui em Portugal ainda sinto que tudo está muito focado no reality, e isso tem me incomodado bastante”, desabafa.

Citando a “fobia social”, a cantora diz que se distanciou dos fãs e da própria mídia portuguesa depois do reality show. Justamente por ficar taxada com uma imagem extremamente sensual. “Sou mais do que isso, quero ser reconhecida pelo meu talento na música. Por isso estou muito dedicada às novas canções e aos shows no Brasil, onde tenho certeza que serei recebida de braços abertos”.

De olho na sua turnê por aqui, Séfora prepara novas produções, que mesclam ritmos como e um show performático que mistura ritmos como reggaeton e trap, além de um show performático com coreografias inéditas.

Eduardo Graboski/Asimp