Capa da Playboy, Cris Galera faz ação em Londres para divulgar sua revista e acaba mostrando demais

A modelo brasileira Cris Galera ganhou a mídia internacional nos últimos dias ao fazer uma ação no centro de Londres para divulgar a sua revista Playboy. Ela é capa deste mês. Conhecida como a ‘Advogata’ do apresentador Danilo Gentili, ela foi às ruas vestida de Playmate e em momento de empolgação acabou mostrando demais. Cris ainda posou em cartões postais como Big Ben e London Eye.

“Nem percebi que estava escapando tudo”, conta aos risos. “Já posei nua algumas vezes, então está tudo certo. Curti muito ir para as ruas e ter esse contato com as pessoas, foi incrível e excitante também. Os homens me observando, me desejando, isso mexe comigo. Essa ação foi uma ideia da própria Playboy, inclusive acabei de fazer uma festa de lançamento da revista aqui em Londres. Estou bem animada, a meta é chegar ao ranking das mais vendidas”, diz.

Depois de estrelar uma série de ensaios nus no Brasil, participar de um reality show na TV, dar entrevistas para os maiores podcasts e lançar seu próprio OnlyFans – que se tornou um negócio milionário –, Cris ganhou ainda mais fama ao se casar com ela mesma. Na época, ela admitiu ser sologâmica. Meses depois, a modelo pediu “divórcio” e embarcou para Londres para curtir a solteirice. Foi esse fato que fez com que ela fosse convidada pela Playboy.

“Foi um convite inusitado, era um sonho antigo ser capa da Playboy. Tem um gostinho especial, né? Cresci vendo a revista, inclusive escondida dos meus pais (risos), e ouvindo que todas as celebridades faziam ensaios para a Playboy. De volta ao Brasil vou fazer um coquetel para comemorar”, adianta. “O ensaio ficou um luxo, do jeito que eu imaginava. É tipo exportação mesmo”.

Voltando ao Brasil muito em breve, Cris também pretende retomar as gravações da sua websérie ‘As Estagiárias’. O projeto ficou engavetado por conta da sua viagem. Nele, a ‘Advogata’ tem a missão de recrutar novatas para trabalhar em seu escritório. As cenas são bem sensuais e mesclam humor e suspense. “A ideia é colocar na Netflix. Já estamos negociando o futuro da série”, revela.

Eduardo Graboski/Asimp