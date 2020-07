Capa da Playboy Portugal de julho, Sheyla Mell bate recorde de ensaio!

Em menos de seis meses, a modelo e Miss Bumbum México, Sheyla Mell, estampou a capa de três revistas masculinas em 2020.

A loira tirou a roupa para uma revista masculina aqui no Brasil, em abril, e em maio foi a vez de fazer a alegria dos peruanos. A beldade não parou por aí e, agora, ela estampa a edição de Julho da Playboy Portugal.

“Posar para uma revista tão importante no mundo quanto a Playboy, tem um gosto diferente. Esse é o meu quarto ensaio nu, o primeiro foi para a revista Sexy, em 2015. Acho que nunca tirei tanto a roupa em um ano como tirei neste, três capas de nu em menos de seis meses. Bati meu próprio recorde!”, disse.

Famosa em Portugal por ter participado do Reality show Love On Top, da TVi portuguesa, Sheyla é queridinha na terra do Vira!

“O carinho que o povo português tem por mim é uma delícia. Quando decidi abandonar o programa saí de lá muito fragilizada, triste, preocupada. A forma como fui recebida pelo povo nas ruas, no aeroporto, nas minhas redes sociais, foi o meu combustível naquele momento”, revelou a Miss Bumbum México.

Rômulo Moreira/Asimp