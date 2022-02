Capa da Sexy, Adriely Pimentel é a primeira confirmada no reality show Casa das Pimentinhas: “entrei para me exibir"

A modelo capixaba Adriely Pimentel é a primeira confirmada no reality show ‘Casa das Pimentinhas’, promovido em parceria com a revista Sexy. Ela inclusive já foi capa da publicação em edição especial no ano passado. Disputando provas de sorte, habilidade e resistência, a gata quer desbancar suas 11 concorrentes, conquistar o primeiro lugar e posar novamente para a Sexy.

Exibindo toda a sua boa forma e o shape renovado e ainda mais definido, a modelo fez um novo ensaio sensual. “Estou na minha melhor forma, então por que não participar? Quero minha segunda capa da Sexy nas bancas (risos)”, diz referindo-se ao prêmio. “Seria uma realização pessoal mesmo, gosto dessa coisa exibicionista e de ser desejada. Quero mostrar meu lado mais hot e provocante”, conta.

Adriely conta que o convite surgiu nas redes sociais. Desde então colocou na cabeça a ideia de posar nua para a Sexy e mostrar toda a sua sensualidade para o público que ainda não a conhece. “Estou entrando para viver novas experiências e me divertir. Claro que sou competitiva, mas vou apelar no reality. Vou dar o meu melhor nas provas e deixar a convivência rolar com as outras meninas. Só um aviso: sou polêmica e esquentada”.

Mesmo assim, a modelo promete um clima de disputa e muita rivalidade. “Vou ser polêmica, se precisar vou bater de frente porque não levo desaforo para casa. Esse clima de paz e amor comigo não cola, estou entrando pelo prêmio e focada na disputa. Não vou apelar e descer o nível para conseguir vencer, mas vou defender o meu e dar meu melhor nas provas. Acredito no meu potencial”.

Além de acumular pontos nas provas do reality, a campeã terá que conquistar um júri formado por personalidades e jornalistas durante um desfile em São Paulo. A ‘Casa das Pimentinhas’ estreia em abril e tem direção do fotógrafo Nelson Miranda.

Eduardo Graboski/Asimp