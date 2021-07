Capa da Sexy, Cris Galêra lança sua revista em SP ao lado da ex-BBB Jaque Khury: “brincam que somos sósias”

Cris Galêra, a modelo e ‘advogata’ do apresentador Danilo Gentili, é a capa da edição especial da revista Sexy deste mês. Para comemorar a novidade, ela armou um coquetel de lançamento neste fim de semana em São Paulo, seguindo todos os protocolos por conta da pandemia. Com a presença de famosas e amigas, ela recebeu a ex-BBB Jaque Khury, que distribuiu sorrisos e posou para os fotógrafos.

Nas redes sociais, fãs de Cris a chamam de sósia da Jaque Khury. Antes de renovar o visual e deixar os cabelos mais curtos, Cris realmente foi confundida várias vezes com a ex-sister. “Todo mundo comenta, diz que pareço principalmente por causa do bocão. Brincam que somos sósias, praticamente gêmeas (risos). Para mim é especial porque acho a Jaque maravilhosa. Nada mais justo chamar para a minha festa. Fiquei bem feliz com a presença dela”.

Com um vestidinho curto e decote no limite, Cris roubou a cena e atraiu todos os olhares. Com o shape renovado, ela garante que o ensaio ficou bem diferente do primeiro, produzido para a revista SpicyFire. “Esse material da Sexy traz uma pegada mais conceitual, uma coisa mais fina. Foi meu primeiro ensaio na praia, gostei da sensação de liberdade. Me deu tesão clicar ali ao ar livre e com gente me observando”, lembra.

Em nova fase da carreira, Cris retorna às páginas da Sexy já no mês que vem ao lado de Vanessa Nozaki, sua amiga e também ‘advogata’ do Danilo Gentili. Vanessa inclusive esteve no coquetel esbanjando beleza e simpatia. “Será nossa segunda capa juntas. Estamos no melhor momento das nossas vidas e queremos brindar todo esse sucesso. O ensaio vem num tema sado, uma pegada bem hard e provocante. Os homens vão enlouquecer”, promete Cris.