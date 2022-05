Capa da Sexy, Elga Shitara recebe convite para ser Rainha de Bateria em 2023

A modelo e atual capa da Revista Sexy, Elga Shitara, que foi madrinha do tradicional bloco Banda das Cachorras, de São Paulo, em 2022 foi Destaque de chão da escola de samba Brinco da Marquesa, que desfilou com o enredo Estação Japão-Liberdade do Afro ao Oriental.

Descendente de japoneses, Elga, que recebeu o título de Musa do Japão na Copa do Mundo de 2018, representou o país na escola de Samba e, com samba no pé e muito carisma, a beldade recebeu o convite de uma agremiação para assumir o posto de Rainha de Bateria da escola. Se topar, a capa da Sexy será estreante no posto tão disputado pelas famosas.

“Foi uma delícia representar o Japão na Brinco da Marquesa. Tenho muito orgulho da minha origem e da história do povo japonês que chegou ao Brasil e trouxe junto a culinária, a arte, a fé. Me empolguei tanto no desfile que, na saída da escola, ainda na avenida, fui convidada por um diretor para uma reunião sobre o posto de Rainha da escola. Será a minha estreia no comando da bateria”, revela a Musa do Japão.

Elga, que posa para a revista Sexy pela terceira vez, sendo duas delas, capas, falou sobre como lida com assédio masculino na folia e no dia a dia. “O assédio é natural, quando saudável, claro. Quem não gosta de receber elogios? O que não pode é tocar. Chegando com educação e respeito, me chamar de gostosa é um elogio”, disse ela.