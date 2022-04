Capa da Sexy, Kaszila Prata renova o sorriso com técnica dos famosos: “mais confiante”

A modelo Kaszila Prata, capa da revista Sexy, decidiu entrar na onda dos famosos que colocaram as facetas – ou lentes de contato – nos dentes. A técnica é queridinha de celebridades e promete um sorriso branquíssimo por muito tempo. Para o procedimento, ela procurou o Dr. Diego Gonçalves, de Três Lagoas/MS, que é expert no assunto.

“Estou mais confiante. O procedimento foi bem rápido, não dói e o resultado ficou incrível, estou sorrindo à toa agora”, garante. “Quando posei nua para a revista me perguntavam qual a parte do corpo que eu mais gostava e qual queria mudar. A que mais me agrada é o bumbum, que é paixão nacional (risos), mas o que me incomodava era o sorriso. Por isso quis mudar e renovar. Quem sabe agora crio coragem para fazer um segundo ensaio nu, né?”.

Nas redes sociais, Kaszila mostrou as etapas do procedimento e ganhou elogios ao exibir os dentes mais brancos e alinhados. A mudança de sorriso também tem um motivo bem especial: sua estreia no Carnaval de São Paulo. A modelo será musa da escola de samba Colorado do Brás, que desfila no dia 22 de abril.

“Agora é boca de milhões agora”, brinca a modelo. “Será um momento marcante para mim. Vou pisar pela primeira vez na avenida e sambar no Carnaval. Estou bem animada e renovada com esse sorriso. Me sinto nova, mais atraente e feliz. De certa forma, essa mudança resgatou um pouco minha autoestima e isso me deixa radiante”, confessa.

Vale lembrar que outros famosos já optaram pela lente de contato dental, entre eles as atrizes Grazi Massafera, Deborah Secco, os cantores Belo e Gusttavo Lima, e o craque Neymar.

Eduardo Graboski/Asimp