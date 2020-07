Capa da SpicyFire, Cris Galêra faz ensaio nu como mochileira: “bem despojada”

A musa fitness Cris Galêra, 27 anos, posou para a revista SpicyFire em seu primeiro ensaio nu e o cenário escolhido foi Saquarema, na região dos lagos no Rio de Janeiro. Encarnando uma mochileira, a loira não economizou nas poses sensuais em meio à natureza e à beira do mar. E contou que o tema tem tudo a ver com a sua vida.

“Sempre gostei de colocar a mochila nas costas e sair por aí. Minha primeira viagem foi para a Nova Zelândia em 2015. Depois disso não parei mais, aprendi muita coisa, tive contato com muitas culturas e povos, fiz amizades, conheci cartões postais e me apaixonei pelo mundo. Me tornei uma pessoa melhor, ganhei uma bagagem que ninguém vai me tirar e de quebra aprendi três idiomas: inglês, francês e italiano”, conta.

Nesses últimos anos como mochileira, Cris passou por outros países como Holanda, Itália, Austrália, França, Espanha, Ilhas Maldivas, Bélgica, Singapura, Dubai, Irlanda e Inglaterra. “Tentei trazer essa atmosfera das viagens e da gringa para o meu ensaio. Tem atitude, ousadia e nada de tabu, o ensaio ficou histórico. Desde o início, eu queria um conceito para o ensaio. Estou bem despojada nas fotos, bem à vontade mesmo”.

Entre estradas, montanhas e muito verde, a modelo fez o clima esquentar mesmo com ventos gelados e uma garoa no fim do ensaio. “Mochileira é guerreira, né?”, brinca. “Tive que ser forte. Respirei fundo, tirei a roupa e enfrentei o frio que começou a fazer. Entrei no mar gelado e me concentrei nas fotos. Assim como nas viagens como mochileira teve perrengue sim, mas o resultado ficou incrível”, completa aos risos.

A revista SpicyFire com a musa fitness será lançada em agosto. Por conta da pandemia, a festa de lançamento ainda não tem data para acontecer. Mas, Cris promete um chat online com os fãs para celebrar a sua primeira capa.

Eduardo Graboski/Asimp