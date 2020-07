Capixaba Rege Personal disputa para ser a Musa Top Verão

A gata Rege Personal disputa para ser a garota mais top do verão brasileiro no concurso Musa Top Verão, organizado pela Radar Comunicação & Eventos. A bela capixaba se candidatou para representar o estado do Espírito Santo, onde mora na cidade de Linhares.

Ela vai lutar com mais candidatas para ser a representante do seu estado e posteriormente buscar o título máximo. O concurso será virtual e realizado no segundo semestre deste ano através de votação e análise de jurados.

Sobre a expecativa para o inicio do concurso, Rege Personal disse estar ansiosa e agradecida pela oportunidade. "Novas experiências, mais que um concurso, é um novo recomeço de novas oportunidades", disse a bela capixaba.

Na ficha do concurso, Rege declarou que acha atraente seus glutéos e posterior. Ela acredita que o verão é a estação mais perfeita do ano, porque é o momento que a mulher através do dia ensolarado faz sua beleza natural brilhar como um raio de sol.

Rege Personal faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores.