Carioca Izabella Chagas disputa para ser a Musa Top Verão

A gata Izabella Chagas disputa para ser a garota mais top do verão brasileiro no concurso Musa Top Verão, organizado pela Radar Comunicação & Eventos. A bela carioca se candidatou para representar o estado do Rio de Janeiro, onde mora na cidade de Duque de Caxias.

Ela vai lutar com mais candidatas para ser a representante do seu estado e posteriormente buscar o título máximo. O concurso será virtual e realizado no segundo semestre deste ano através de votação e análise de jurados.

Sobre a expecativa para o inicio do concurso, Izabella Chagas disse estar ansiosa e agradecida pela oportunidade. "Eu não imaginava participar do concurso, pois fiquei com receio devido ao meu biotipo não ser considerado o ideal. Entretanto, agora eu sou uma das candidatas e isso me deixa feliz, pois comprova que podemos realizar todos os nossos objetivos. Quanto a expectativa, não estou gerando muita, pois quero me divertir e o que vale é a experiência, a oportunidade e nunca se sabe, quem sabe eu ganho", disse a bela carioca.

Na ficha do concurso, Izabella declarou que acha atraente sua boca, cintura e seu bumbum. Ela acredita que o verão é a estação mais perfeita do ano, porque é a época em que mundo fica mais alegre, as pessoas ficam mais felizes com o astral lá em cima

Izabella Chagas faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores.